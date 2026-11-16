Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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16.11.2026 14:00:01
Energy Transfer vs. Enbridge: Which High-Yield Pipeline Stock Could Make You Richer Over the Next 10 Years?
Energy Transfer (TXSE:ET) and Enbridge (NYSE:ENB) are two of North America's leading energy infrastructure companies. They own extensive pipeline networks that generate recurring cash flow, providing them with the funds to reinvest in expanding their operations and pay attractive dividends. Energy Transfer currently yields more than 7%, while Enbridge yields over 5.5%.
Those high payouts could make both companies compelling wealth-building investments, particularly for investors who reinvest their dividends. However, their growth prospects, business models, and risk profiles differ. Here's how they compare and which could make more money for investors over the next decade.
Image source: The Motley Fool.
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