Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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26.09.2026 22:05:00

Energy Transfer vs. MPLX: Which Pipeline Giant's High-Yield Dividend Is Actually Safer?

Dividend-oriented investors carefully look at a stock's dividend yield. There's often a high-but-safe spot, generally around 3% to 4%, and stocks that deliver yields above that are generally considered riskier.

However, when you look at pipeline or midstream energy stocks, the yield is higher, generally between 5% and 8%, because these companies generate highly predictable, fee-based cash flows backed by long-term, take-or-pay contracts.

Two of the most popular pipeline stocks with high yields are MPLX (NYSE: MPLX) and Energy Transfer (NYSE: ET), both of which deliver dividends above 6%. Let's see which has the safer dividend.

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