Energy Vault mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Energy Vault hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 60,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at