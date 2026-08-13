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13.08.2026 06:31:29
Energy Vault öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Energy Vault hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 104,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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