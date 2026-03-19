Energy Vault: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Energy Vault hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 358,05 Prozent auf 153,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,650 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Energy Vault im vergangenen Geschäftsjahr 203,67 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 340,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Energy Vault 46,20 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at