Energy Vault stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Energy Vault präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 21,9 Millionen USD gegenüber 8,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at