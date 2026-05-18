Energy Vault Holdings Aktie
WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099
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18.05.2026 16:55:18
Energy Vault Stock Has Surged 500%. One Major Holder Just Sold 3 Million Shares
On May 15, 2026, SB Investment Advisers (UK) Ltd disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 3 million shares of Energy Vault Holdings (NYSE:NRGV) in the first quarter, an estimated $12.38 million trade based on quarterly average pricing.According to a May 15, 2026, SEC filing, SB Investment Advisers (UK) Ltd reduced its position in Energy Vault Holdings by 3 million shares during the first quarter. The estimated transaction value is $12.38 million, calculated using the average closing price for the quarter. At quarter-end, the fund reported holding 15,535,631 shares valued at $51.27 million. The net position value fell by $34.18 million, a figure that includes both the share sale and changes in the stock price.Energy Vault Holdings, Inc. provides gravity-based energy storage technologies, focusing on large-scale, modular solutions for grid resiliency and energy management. The company leverages proprietary platforms to address the growing demand for reliable, renewable energy storage among utilities and major energy consumers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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