Energy Vault: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Energy Vault stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Energy Vault hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2676,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

