ENERJISA ENERJI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ENERJISA ENERJI präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,35 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 58,11 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,89 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at