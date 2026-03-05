ENERJISA ENERJI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ENERJISA ENERJI hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ENERJISA ENERJI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,580 TRY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat ENERJISA ENERJI im vergangenen Quartal 69,89 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ENERJISA ENERJI 57,55 Milliarden TRY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,69 TRY. Im Vorjahr waren -4,110 TRY je Aktie erzielt worden.

ENERJISA ENERJI hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 233,07 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 190,58 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

