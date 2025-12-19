|
Enerpac Tool Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Enerpac Tool Group A hat am 17.12.2025 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 144,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
