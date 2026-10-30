30.10.2026 06:31:28

Enerpac Tool Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Enerpac Tool Group A hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Enerpac Tool Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 185,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enerpac Tool Group A 167,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Enerpac Tool Group A ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Enerpac Tool Group A mit einem Umsatz von insgesamt 652,30 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 616,90 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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