Enerpac Tool Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Enerpac Tool Group A hat am 25.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 154,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enerpac Tool Group A 145,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at