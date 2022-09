Enerpac Tool Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enerpac Tool Group A ließ sich am 29.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enerpac Tool Group A die Bilanz zum am 31.08.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Enerpac Tool Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Enerpac Tool Group A im vergangenen Quartal 151,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enerpac Tool Group A 145,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,830 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Enerpac Tool Group A ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 571,22 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 528,66 Millionen USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,735 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 567,70 Millionen USD festgelegt.

