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09.07.2026 06:31:29
Enerpac Tool Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Enerpac Tool Group A hat am 07.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Enerpac Tool Group A mit einem Umsatz von insgesamt 167,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,60 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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