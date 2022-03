Enersis Chile veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enersis Chile präsentierte in der am 28.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23,84 CLP, nach 130,03 CLP im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,02 Prozent auf 778,01 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 648,22 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 18,37 CLP hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 777,26 Milliarden CLP erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 63,58 CLP beziffert. Im Vorjahr hatte Enersis Chile -14,122 CLP je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2.887,66 Milliarden CLP – ein Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Enersis Chile 2.585,00 Milliarden CLP erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 123,35 CLP geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2.802,00 Milliarden CLP gerechnet.

Redaktion finanzen.at