Enersize gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enersize hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,6 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 110,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at