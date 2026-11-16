Enersize legte Quartalsergebnis vor

Enersize hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen SEK, gegenüber 0,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 80,77 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at