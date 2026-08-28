Enersize: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Enersize gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig standen 0,3 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 53,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Enersize 0,6 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at