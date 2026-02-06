EnerSys Cos hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

EnerSys Cos hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos 2,88 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 919,1 Millionen USD gegenüber 906,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at