EnerSys Cos: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EnerSys Cos präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,41 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 987,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos 974,8 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,70 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,70 Prozent auf 3,75 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at