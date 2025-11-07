EnerSys Cos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EnerSys Cos hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos 2,01 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EnerSys Cos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 951,3 Millionen USD im Vergleich zu 883,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at