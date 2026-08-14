EnerSys Cos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EnerSys Cos hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 3,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EnerSys Cos noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 935,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos 893,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at