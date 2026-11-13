EnerSys Cos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EnerSys Cos hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 USD, nach 1,80 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 949,9 Millionen USD – eine Minderung von 0,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 951,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at