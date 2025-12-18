|
18.12.2025 06:31:28
Enertopia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Enertopia veröffentlichte am 16.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Enertopia ein EPS von -0,200 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
