Enertopia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enertopia veröffentlichte am 16.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Enertopia ein EPS von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at