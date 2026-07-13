Enertopia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Enertopia ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enertopia die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at