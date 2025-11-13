ENEVA SA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ENEVA SA hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 BRL gegenüber 0,020 BRL im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,55 Prozent auf 4,43 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at