17.08.2026 06:31:29

Enex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Enex hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 299,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 100,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Enex 42,49 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 54,82 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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