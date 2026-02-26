Enex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Enex hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -55,68 KRW. Ein Jahr zuvor waren 3,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,63 Prozent auf 48,06 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 23,310 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 65,00 KRW erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Enex im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 18,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,24 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 264,11 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at