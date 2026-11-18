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18.11.2026 06:31:28
Enex stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Enex lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 166,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Enex ein Ergebnis je Aktie von -65,000 KRW vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Enex im vergangenen Quartal 45,59 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Enex 52,05 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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