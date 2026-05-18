Enex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enex hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 53,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 26,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,69 Milliarden KRW – eine Minderung von 22,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 60,31 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at