Engage Mobility: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Engage Mobility äußerte sich am 26.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at