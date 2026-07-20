engcon Registered B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

engcon Registered B veröffentlichte am 17.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,460 SEK je Aktie erzielt worden.

engcon Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 594,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 530,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at