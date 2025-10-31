engcon Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

engcon Registered B stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,33 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte engcon Registered B 0,400 SEK je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,73 Prozent auf 415,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 412,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

