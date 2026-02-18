engcon Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

engcon Registered B hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 498,0 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte engcon Registered B einen Umsatz von 393,0 Millionen SEK eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,43 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,42 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,65 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,89 Milliarden SEK ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 1,86 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at