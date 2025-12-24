|
EnGene stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EnGene ließ sich am 22.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EnGene die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EnGene -0,340 USD je Aktie generiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,290 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EnGene -1,460 USD je Aktie generiert.
