10.03.2026 06:31:29
EnGene stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EnGene lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
EnGene vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.
