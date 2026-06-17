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17.06.2026 06:31:29
enGene Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
enGene Therapeutics hat am 15.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,43 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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