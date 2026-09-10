enGene Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

enGene Therapeutics hat am 08.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das enGene Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,570 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at