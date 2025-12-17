Enghouse Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Enghouse Systems gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,38 CAD. Im letzten Jahr hatte Enghouse Systems einen Gewinn von 0,410 CAD je Aktie eingefahren.

Enghouse Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,34 CAD. Im letzten Jahr hatte Enghouse Systems einen Gewinn von 1,47 CAD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 498,88 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 502,50 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

