Enghouse Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Enghouse Systems veröffentlichte am 09.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,44 Prozent auf 114,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 124,8 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at