ENGIE Brasil Energia SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ENGIE Brasil Energia SA hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,83 BRL. Im letzten Jahr hatte ENGIE Brasil Energia SA einen Gewinn von 0,800 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 3,34 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 31,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,54 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at