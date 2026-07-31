Engie Energia Chile: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Engie Energia Chile präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 73,88 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 96,57 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 470,00 Milliarden CLP – eine Minderung von 14,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 551,19 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.at