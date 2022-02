Engie (ex GDF Suez): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Engie (ex GDF Suez) präsentierte in der am 15.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,290 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,235 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,62 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,88 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,360 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 19,75 Milliarden EUR ausgegangen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,24 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,630 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 57,48 Milliarden EUR, während im Vorjahr 55,75 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 EUR und einem Umsatz von 60,05 Milliarden EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

