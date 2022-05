Engie (ex GDF Suez) präsentierte Quartalsergebnisse

Engie (ex GDF Suez) lud am 17.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,620 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,374 EUR je Aktie erzielt worden.

Engie (ex GDF Suez) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,60 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,488 EUR sowie einem Umsatz von 18,32 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at