Engie (ex GDF Suez) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Engie (ex GDF Suez) hat am 11.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Engie (ex GDF Suez) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29,18 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,553 EUR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 22,76 Milliarden EUR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at