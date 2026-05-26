Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
|
26.05.2026 02:00:00
Engie Factory Asia-Pacific acquired by Australasian venture capital firm Pacific Channel
The firm has been investing in climate tech ventures via EFAP since mid-2020, a company spokesperson saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!