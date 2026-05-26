Channel Holdings Aktie

Channel Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053

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26.05.2026 02:00:00

Engie Factory Asia-Pacific acquired by Australasian venture capital firm Pacific Channel

The firm has been investing in climate tech ventures via EFAP since mid-2020, a company spokesperson saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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