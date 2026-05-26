Channel Holdings Aktie

Channel Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053

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26.05.2026 02:00:00

Engie Factory Asia-Pacific is acquired by New Zealand venture capital firm Pacific Channel

The VC company has been investing in climate tech ventures via Engie Factory since mid-2020Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

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14.04.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Engie SA Act.Nom.Prime Fidelite 27,43 0,55% Engie SA Act.Nom.Prime Fidelite
Engie (ex GDF Suez) 26,78 -3,08% Engie (ex GDF Suez)
Engie SA (spons. ADRs) 26,60 -0,75% Engie SA (spons. ADRs)

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