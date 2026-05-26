Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
|
26.05.2026 02:00:00
Engie Factory Asia-Pacific is acquired by New Zealand venture capital firm Pacific Channel
The VC company has been investing in climate tech ventures via Engie Factory since mid-2020Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Channel Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
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Aktien in diesem Artikel
|Engie SA Act.Nom.Prime Fidelite
|27,43
|0,55%
|Engie (ex GDF Suez)
|26,78
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|Engie SA (spons. ADRs)
|26,60
|-0,75%