Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14XKC / ISIN: US29286D1054

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06.04.2026 01:00:00

Engie Factory’s potential Apac exit signals energy firms’ pivot to near-term returns: analysts

Profit constraints, tighter capital could be reasons for the venture arm’s proposed divestment, say observersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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