Engie lehnt Veolias Angebot für Suez zu aktuellen Bedingungen ab

PARIS (Dow Jones)--Die Engie SA will Veolia die Beteiligung von 29,9 Prozent an Suez nicht ohne Nachbesserungen verkaufen. Veolias Offerte für den Anteil sei zu den vorgeschlagenen Bedingungen inakzeptabel, teilte der französische Energieerzeuger mit.

Der Verwaltungsrat habe Chairman Jean-Pierre Clamadieu und Interims-CEO Claire Waysand beauftragt, sich bei Veolia um bessere Angebotsbedingungen zu bemühen, teilte Engie weiter mit. Ein Alternativvorschlag sei bis jetzt nicht eingereicht worden. Chairman und Interims-CEO werden jeglichen Alternativvorschlag prüfen. Insbesondere gehörten dazu die faire Bewertung, die Stärke des Industrieprojekts und die Garantien für alle Beteiligten, sagte Clamadieu.

Veolia hatte Ende August angekündigt, 15,50 Euro je Aktie in bar für Engies knapp 30-prozentigen Anteil an Suez zu bieten, das sei eine Prämie von 50 Prozent auf Suez' Aktienkurs am 30. Juli, einen Tag bevor Engie eine strategische Überprüfung seines Portfolios ankündigte, inklusive der Beteiligung an Suez. Veolias Angebot gilt laut Pressemitteilung vom 30. August bis 30. September. Suez ist ein französisches Versorgungsunternehmen mit Schwerpunkten im Wasser und Abfall-Management

September 17, 2020 10:38 ET (14:38 GMT)